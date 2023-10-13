برج بوعريريج.. وفاة شخص وإصابة 4 اخرين في حادث مرور

لقي شخص مصرعه وأصيب 4 اخرين بجروح، اليوم، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 103 منطقة البسباسة بلدية خليل ببرج بوعريريج.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 09سا40د، من اجل حادث تصادم تسلسلي لثلاث مركبات على مستوى الطريق الوطني رقم 103 منطقة البسباسة بلدية خليل ودائرة بئر قصد علي.

وخلف الحادث وفاة شخص واصابة 4 آخرين بجروح مختلفة (3 جرحى نقلوا من طرف خواص ).

وجريح تم إسعافه ونقله الى المستشفى المحلي اما الضحية المتوفاة تم تحويلها الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الاستشفائية.