برج بوعريريج.. وفاة شخص واصابة امرأة في حادث مرور ببلدية عين تسرة

لقي شخص مصرعه، اليوم، في حادث انحراف سيارة واصطدامها بالحاجز الاسمنتي على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه ولاية سطيف.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها، على الساعة 13سا15د من أجل حادث انحراف سيارة واصطدامها بالحاجز الاسمنتي على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه ولاية سطيف بلدية عين تسرة دائرة رأس الوادي.

وأضاف ذات البيان، أن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 66 سنة تم نقله لمصلحة حفظ الجثث واصابة امرأة تبلغ من العمر 52 سنة. ليتم اسعافها وتحويلها الى مستشفى بن اعبيد ببرج بوعريريج.