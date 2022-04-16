برج بوعريريج: وفاة شقيقين غرقا في بركة مائية ببن خليل

لقي شقيقين حتفهما غرقا في بركة مائية شرق برج يوعريريج، و تم انتشال جثثهما بعد الحادثة و تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث.

وفي هذا السياق، فإن الشقيقين هما انيس 16 سنة و آدم 10 سنوات من عائلة بونشادة، و اللذان غرقا في بركة مائية براس الكاف التابعة لبلدية خليل شرق برج بوعريريج،

و لحد الساعة لا تزال أسباب الغرق و تواجدهما في المكان مجهولة، خاصة و أن الجو بارد ، و من المستبعد أن يكون الأمر متعلقا بالسباحة .

من جهتها مصالح الأمن باشرت تحقيقا في الحادثة لكشف ملابسات الحادث الأليم الذي هز بلدية خليل وولاية برج بوعريريج.

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