برج بوعريريج: وفاة شقيقين غرقا في بركة مائية ببن خليل
لقي شقيقين حتفهما غرقا في بركة مائية شرق برج يوعريريج، و تم انتشال جثثهما بعد الحادثة و تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث.
وفي هذا السياق، فإن الشقيقين هما انيس 16 سنة و آدم 10 سنوات من عائلة بونشادة، و اللذان غرقا في بركة مائية براس الكاف التابعة لبلدية خليل شرق برج بوعريريج،
و لحد الساعة لا تزال أسباب الغرق و تواجدهما في المكان مجهولة، خاصة و أن الجو بارد ، و من المستبعد أن يكون الأمر متعلقا بالسباحة .
من جهتها مصالح الأمن باشرت تحقيقا في الحادثة لكشف ملابسات الحادث الأليم الذي هز بلدية خليل وولاية برج بوعريريج.
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سلم والي ولايه برج بوعريريج محمد بن مالك، مسكنا لإبراهيم حموش، صاحب المنزل محل حادث الإنفجار بحي 5 جويليه.
وحسب بيان لولاية برج بوعريريج، نصب الوالي صبيحه اليوم السبت، فرق المراقبة التقنية لتقييم الاضرار الخاصة بحادث الانفجار.
كما أوفد الوالي، لجانا المساعدة الاجتماعية والنفسية لمرافقة المتضررين.
هذا وخلف حادث إنفجار منزل ببرج بوعريريج وفاة 10 أشخاص. وإصابة 16 آخرين بجروح. بالإضافة إلى إنهيار جزئي لـ5 مساكن.
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أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية برج بوعريريج في حصيلتها النهائية، أن إنفجار منزل بالولاية خلّف وفاة 10 أشخاص. وإصابة 16 آخرين بجروح. بالإضافة كذلك إلى إنهيار جزئي لخمسة مساكن.
وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية أمس الخميس إثر إنفجار و إنهيار كلي لبناية سكنية R+2 بولاية برج بوعريريج خلّف 10 وفيات و16 جريحا. كما تسبب الإنفجار القوي في انهيار جزئي لـ 5سكنات مجاورة وتحطم سيارتين.
وأشار البيان، إلى أن العملية أشرف عليها والي ولاية برج بوعريريج ومدير الحماية المدنية. مرفوقا بالسلطات المدنية والعسكرية قائد الوحدة الرئيسية ورؤساء الوحدات ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب ومستخدمي المديرية.
كما خلّف الحادث 26 ضحية من بينهم 10 وفيات “6 في عين المكان و4 حالات توفيت في مستشفى بوزيدي لخضر ببرج بوعريريج”. لتنتشل الضحية العاشرة في حدود منتصف الليل ونصف من يوم الجمعة. مع تسجيل 16 جريح من بينهم 2 في العناية الطبية و14 ضحية تم معالجتهم وتسريحهم من المستشفى.
وأوضح المصدر، أن العملية جندت لها الوحدات الرئيسية للحماية المدنية ببرج بوعريريج، “المركز المتقدم للحماية المدنية و الوحدة الثانوية للحماية المدنية مجانة. بالإضافة كذلك إلى الوحدة الثانوية للحماية المدنية الحمادية. الوحدة الثانوية للحماية المدنية برج الغدير، الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر قاصد علي و الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين تاغروت. ناهيك عن الفرقة السينوتقنية للوحدة الرئيسية بتعداد 19 ضابط و9 ضباط صف. كما تم تسخير 65 عونا فيما تمثلت الامكانيات المادية في 12 سيارة اسعاف وكذا 7 شاحنات و5 سيارات إتصال. بالاضافة كذلك الى الامكانيات التابعة للقطاعات العمومية والخواص.