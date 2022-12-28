برج بوعريريج: 17 جريحا في حادث اصطدام حافلة بـ3 سيارات

تسبب حادث مرور بين ولايتي برج بوعريريج وسطيف في غلق الطريق الطريق السيار شرق غرب.

وحسب بيان الحماية المدنية فلقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين تاغروت مدعومة بالوحدة الرئيسية ، الوحدة الثانوية لدائرة بئر قاصد علي.

بالإضافة الى مركز إسعاف الطرقات بومرقد، اليوم الأربعاء، على الساعة 18 سا 54 د لأجل حادث مرور خطير إصطدام حافلة بـ3 سيارات بالطريق السيار شرق غرب إتجاه سطيف بمنطقة قصير الغول بلدية و دائرة عين تاغروت .

وتمثل هذا الحادث في إصطدام حافلة لوكالة سياحية متوجهة إلى تونس مع 3 سيارات .خلف لحد الساعة صابة 17 شخص بجروح من بينهم 3 أشخاص لهم اصابات متفاوتة الخطورة مع عدم تسجيل اي حالة وفاة.