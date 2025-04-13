برج بوعريريج .. 3 جرحى في اصطدام تسلسلي بين سيارتين حافلة وشاحنة

تعرض 3 أشخاص الى اصابات مختلفة من بينهم شخص في حالة خطيرة في حادث مرور بالطريق الاجتنابي للطريق الوطني رقم 5 ببرج بوعريريج.

وتمثل الحادث في اصطدام تسلسلي بين سيارتين وحافلة تابعة لشركة خاصة على متنها 8 ركاب، وكذا شاحنة ، وذلك قبل جسر السكة الحديدية.

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية ممثلة في الوحدة الرئيسية لإجلاء الجرحى من بينهم ضحية محصورة داخل سيارة تم إخراجها في حالة خطيرة.

فيما تم نقل الجرحى الى مستشفى احمد بن عبيد لتلقي العلاج اللازم .