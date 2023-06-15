برج بوعريريج: 3 سنوات سجنا لمسربة موضع البكالوريا في الرياضيات

أدانت محكمة برج بوعريريج فتاة بـ03 سنوات سجن وغرامة مالية قدرها 100 الف دينار جزائري. وذلك بعد تورطها في نشر أجوبة إمتحان البكالوريا في مادة الرياضيات. شعبة آداب وفلسفة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان مجلس قضاء برج بوعريريج، فإن مصالح الدرك الوطني كانت قد حددت هوية الفتاة “د . ر” والتي تم تقديمها أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة برج بوعريريج. من أجل جنحة القيام أثناء سير الامتحانات بنشر أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي. باستعمال منظومة المعالجة الآلية للمعطيات ووسائل الاتصال عن بعد.

كما أصدر في حقها حكما يقضي بإدانة المتهمة بثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة مالية وذلك بعد متابعتها وفق اجراءات المثول الفوري .