برج بوعريريج.. 5 قتلى من عائلة واحدة إثر حادث مرور ببلدية العش

لقي 5 أشخاص حتفهم، اليوم الخميس، إثر حادث مرور أليم ببلدية العش ولاية برج بوعريريج.

وحسب ما نشرته مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها طريقي على الفيسبوك، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 45 الرابط بين ولايتي برج بوعريريج و المسيلة .

وقد تمثل الحادث في إثر إصطدام بين مركبة تجارية و سيارة سياحية، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة، ويتعلق الأمر بالزوج والزوجة و 3 أولاد.

ومن جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطمي تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث المميت.

طالع أيضا: ورقلة: 19 جريحا إثر حاد مرور خطير

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الإثنين، بولاية ورقلة في إصابة 19 شخصا بجروح متفاوتة إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد وقع حادث مرور صبيحة اليوم الإثنين وتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين بسيارة. حيث وقع في حدود الساعة 07:50. كما وقع الحادث بالطريق الوطني رقم 49 بعين البيضاء بدائرة سيدي خويلد.

من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية ورقلة على جناح السرعة بـ 4سيارات اسعاف وشاحنة اطفاء لإجلاء الجرحى نحو المستشفى وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

طالع أيضا

تسبب حادث مرور وقع بولاية ورقلة، في الفاتح فيفري الفارط، في وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات ‎الحماية المدنية لولاية ورقلة على الساعة 06 و 27 دقيقة. على إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام بين ‎حافلة، شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية.

ورقلة: وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع بولاية ورقلة، في الفاتح فيفري الفارط، في وفاة 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات ‎الحماية المدنية لولاية ورقلة على الساعة 06 و 27 دقيقة. على إثر حادث مرور يتمثل في إصطدام بين ‎حافلة، شاحنة ذات مقطورة وسيارة سياحية.

وفاة 4 أشخاص في اصطدام سيارة لنقل المواشي بسيارة

تسبب حادث مرور وقع في 16 جانفي 2022 في وفاة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بشاحنة في ولاية بشار. وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد إستجابت فرق الإنقاد والإسعاف بوحدة الحماية المدنية لولاية بشار. بعد بلاغ عن حادث مرور، وقع على الساعة الثانية صباحا و43د. كما تمثل الحادث في اصطدام سيارة لنقل المواشي جياكا بسيارة بيجو 505. بالمخرج الجنوبي لمدينة بشار، بلدية بشار. وأضاف البيان، أن الحادث أسفر عن وفاة 04 أشخاص بعين المكان كانوا على متن السيارة بيجو 505. كما تم نقل الضحايا من طرف الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.