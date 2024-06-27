برج بوعريريج: 68.90% نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط

بلغت نسبة النجاح بولاية برج بوعريريج في شهادة التعليم المتوسط 68.90% وذلك بتسجيل 10599 ناجح من بين 15477 مسجل و15383 حاضر .

وافتكت التلميذة ” ونوغ سارة ” من متوسطة بن تواتي العربي ببرج بوعريريج المرتبة الأولى ولائيا بمعدل 19.60 ، فيما تحصلت على المرتبة الثانية التلميذة ” بوطاهر خديجة ” من متوسطة بلعربي بعبوش ببرج بوعريريج كذلك وذلك بعد حصولها على معدل 19.48 ، بينما كانت المرتبة الثالثة ولائيا من نصيب ” قويدرات سيرين ” من متوسطة عبد الكريم العقون ببرج الغدير وذلك بمعدل 19.44.