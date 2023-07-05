برج بوعريريج.. 8 وفيات و17 جريحا جراء انحراف حافلة لنقل المسافرين

لقي 8 أشخاص حتفهم، صبيحة اليوم الأربعاء، فيما أصيب 17 شخصا آخرا في حاذث مرور وقع قبل محول حمام البيبان بولاية برج بوعريريج بإتجاه الجزائر .

وحسب مصادر النهار، فإن الحادث نجم عن انحراف حافلة لنقل المسافرين. واصطدامها بالحاجز الحديدي للطريق السيار شرق_غرب.

من جهته أكد المقدم خديم قويدر، قائد مركز الإعلام وتنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني، أن الحادث المميت تم تسجيله على الساعة 2سـا و10 د.

مشيرا إلى أن الحادث وقع على مستوى الطريق السيار شرق-غرب في شطره الرابط بين برج بوعريريج اتجاه الجزائر العاصمة. بالضبط بالقرب من محول حمام البيبان بلدية المنصورة.

الحادث نجم عن انحراف حافلة -يضيف المتحدث- لنقل المسافرين تعمل على خط ميلة-الجزائر العاصمة واصطدامها بالحاجز الفولاذي الذي يفصل الطريق السيار.

كما أكد ذات المصدر أن فصيلة الطريق السيار شرق-غرب للدرك الوطني بن ياشير فتحت تحقيقا في الحادث. مشددا على مستعملي الطريق السريق بضرورة التقيد بقواعد السياقة السليمة واحترام قوانين المرور.