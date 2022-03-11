برج بوعريريج: إصابة 16 شخصا في حادث إنقلاب شاحنة نوع هاربين

أصيب 16 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع مساء اليوم الجمعة ببلدية رأس الوادي شرق ولاية برج بوعريريج. وحسب مصادر النها اونلاين الحادث وقع بالضبط بمنعرجات جبل مزيطة ببلدية رأس الوادي بذات الولاية.

وتمثل الحادث في انقلاب شاحنة من نوع هاربين حيث صاحب الشاحنة كان يقل الضحايا 14 في خلفية الشاحنة ليتعرض لحادث انقلاب مفاجئ. ما خلف إصابة 16 شخص تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية لدائرة راس الوادي ألى المستشفى.

وأضافت ذات المصادر فإن الضحايا كانوا يقيمون تظاهرة شاو ربيع بجبال مزيطة ولدى عودتهم استقلو الشاحنة.

أصيب 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث إنحراف وإنقلاب سيارة من نوع “تويوتا هيليكس” بولاية تمنراست.

الحادث وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 على بعد 15 كلم من الوحدة إتجاه قرية أتول. أسفر عن إصابة 11 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم التكفل بهم و إسعافهم إلى مستشفى تمنراست.

وسخرت الحماية المدنية لهذا الحادث 14عونن ملازم، وسخرت شاحنة إطفاء وسيارتي إسعاف.

ويتواصل سيناريو ارهاب الطرقات، على غرار الحادث وقع بالسابعة و26 دقيقة، بالطريق الوطني رقم 5 المكان المسمى دوبة بلدية احنيف. وكان المتوفي على متن الدراجة، اما صاحب السيارة له جروح يبلغ 29 سنة، كما تم اسعافه ونقله إلى مستشفى أمشدالة.

فيما تم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى. وتبقى الحيطة و الحذر واجبة من أجل تفادي حوادث المرور.

وتسبب حادث إصطدام بين حافلة من نوع طيوطا لنقل المسافرين و سيارة في إصابة 4 أشخاص بجروح. تم تحويلهم فورا الى المستشفى من قبل الحماية المدنية. ووقع الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 26 بسيدي عيش بالمكان المسمى الشط.

كما سجلت الجلفة مصرع شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة بالطريق الولائي رقم 189 اتجاه بلدية المجبارة بمنطقة “عليليقة. مما استدعى تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية بالجلفة مدعوم بالوحدة الرئيسية.

وكشف مصدر “النهار أونلاين”، أن الحادث تمثل في اصطدام مباشر بين سيارة من نوع رونو R18 وشاحنة من نوع GMC . مخلّفا خسائر بشرية تمثلت بوفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 76 سنة كان على متن السيارة سائقها (محصور). كما أصيب آخر بجروح يبلغ من العمر 27 سنة كان على متن الشاحنة سائقها.

وتم نقل من طرف سيارة الى مستشفى بلدية المجبارة. كما تم تحويل جثة المتوفي لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المركزي بالجلفة.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp