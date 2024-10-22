برج بوعريريج.. إحباط محاولة تهريب أزيد من 100 ألف قداحة أجنبية

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية الأقسام ببرج بوعريريج، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من البضائع الأجنبية غير القانونية.

العملية تمت إثر حاجز ميداني وتفتيش يدوي دقيق لحمولة شاحنة، ما أسفر عن ضبط البضاعة المهربة. وتمثلت البضائع المحجوزة في 24000 وحدة قداحات أجنبية المنشأ، بالإضافة إلى 75000 وحدة قداحات مجهولة المصدر، مخبأة بعناية بين بضائع أخرى لإخفاء التهريب.

كما تم ضبط 25440 وحدة من مادة الحنة، 20000 وحدة قداحات، 9900 وحدة غراء لاصق، 2600 وحدة من لوازم الخياطة.

بالإضافة إلى 4440 وحدة من المظلات، و6534 وحدة من ملطفات الجو.

ونتيجة لهذه العملية، تم حجز البضاعة المهربة والبضائع المستخدمة في التمويه، إلى جانب حجز وسيلة النقل المستخدمة في عملية التهريب.

وتم توقيف المخالف وتحويل ملف القضية إلى الجهات القضائية المختصة في المنطقة.