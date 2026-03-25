برج بوعريريج.. إصابة 4 أشخاص في حريق بطابق أرضي لبناية سكنية

تمكنت مصالح الحماية المدنية من إخماد حريق شبّ بالطابق الأرضي لبناية تستغل لتخزين الأجهزة الكهرومنزلية بولاية برج بوعريريج.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخلت على الساعة 16:39 من أجل إخماد حريق شبّ بالطابق الأرضي لبناية سكنية تتكون من (ط.أ + 2).

وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 45، أمام محطة الوقود بوعيسي، ببلدية ودائرة الحمادية.

الحريق خلّف إصابة 4 أشخاص بضيق في التنفس، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

تم إخماد الحريق، فيما لا تزال عملية التبريد والحراسة متواصلة. وسخرت لهذه العملية 10 شاحنات إطفاء، شاحنة سلّم ميكانيكي، وسيارتا إسعاف.