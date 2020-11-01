“برج خليفة” يتزين بالعلم الجزائري إحتفالا بذكرى 1 نوفمبر

تزين برج خليفة في دبي، بألوان العلم الجزائري، احتفالا بذكرى إندلاع الثورة التحريرية الجزائرية التي تصادف يوم 1 نوفمبر من كل سنة.

وظهر برج خليفة بالألوان الوطنية البيضاء، الخصراء، والحمراء في مشهد مبهر أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في لفتة تعبّر عن الحب والإخاء بين الدولتين الجزائرية الإماراتية.

وكتبت الصفحة الرسمية لبرج خلفية منشورا أرفقته بفيديو على الفايسبوك، قالت فيه:نضيء برج خليفة الليلة لنشارك أشقائنا في الجزائر احتفالاتهم بيوم الثورة، اليوم الذي بأدت فيها مسيرتهم نحو نيل استقلالهم عام 1954.”