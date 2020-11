“برج خليفة” يتزين بالعلم الجزائري إحتفالا بذكرى 1 نوفمبر

وظهر برج خليفة بالألوان الوطنية البيضاء، الخصراء، والحمراء في مشهد مبهر أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في لفتة تعبّر عن الحب والإخاء بين الدولتين الجزائرية الإماراتية.

وكتبت الصفحة الرسمية لبرج خلفية منشورا أرفقته بفيديو على الفايسبوك، قالت فيه:نضيء برج خليفة الليلة لنشارك أشقائنا في الجزائر احتفالاتهم بيوم الثورة، اليوم الذي بأدت فيها مسيرتهم نحو نيل استقلالهم عام 1954.”

نضيء #برج_خليفة الليلة لنشارك أشقائنا في الجزائر احتفالاتهم بيوم الثورة، اليوم الذي بأدت فيها مسيرتهم نحو نيل استقلالهم عام 1954#BurjKhalifa lights up for Algeria's Revolution Day, commemorating the beginning of the Algerian fight for independence in 1954. pic.twitter.com/K5VLx557nD

— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) November 1, 2020