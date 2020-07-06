“برج خليفة” يتزين بالعلم الجزائري إحتفالا بعيد الإستقلال والشباب

تزين برج خليفة في دبي، بألوان العلم الجزائري، احتفالا بالذكرى 58 لعيدي الإستقلال والشباب الذي يصادف يوم 5 جويلية من كل سنة.

وظهر برج خليفة بالألوان الوطنية البيضاء، الخصراء، والحمراء في مشهد مبهر أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي لفتة تعبّر عن الحب والإخاء بين الدولتين الجزائرية الإماراتية.

وكتبت السفارة الإماراتية بالجزائر، تغريدة أرفقتها بصورة جميلة عبر حسابها الرسمي على تويتر، وقالت فيها:”برج خليفة إحتفالا بعيد الإستقلال و الشباب 58 لجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بتاريخ 5 جويلية 2020.”