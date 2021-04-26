برج خليفة يضيء بألوان علم الهند تضامنا معها في مواجهة كورونا

أضاءت دولة الإمارات، ليلة أمس، برج خليفة في دبي بألوان علم الهند، تضامنا معها، بعد تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الإمارات وقوفها إلى جانب جمهورية الهند في مواجهة جائحة كورونا ودعم جهودها الحثيثة في التصدي لتفاقم الجائحة.

وسجلت الهند، أمس الأحد، 350 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة في عدد قياسي عالمي.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها، أمس الأحد، عن تعازيها إلى حكومة الهند وشعبها في ضحايا الجائحة.

كما أعربت عن أملها في أن تتمكن الهند من تجاوز هذه الفترة الصعبة في أسرع وقت ممكن.

وقررت السلطات الهندية تمديد إجراءات العزل في العاصمة نيودلهي لمدة أسبوع واحد.

في وقت أعلنت المفوضية الأوروبية تفعيل آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وقالت إنها سترسل إمدادات من الأكسجين والأدوية إلى نيودلهي استجابة لطلب من الهند لاحتواء التفشي المتسارع للوباء على أراضيها.