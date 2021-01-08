برج منايل: القبض على جماعة إجرامية تمتهن السرقة وترويج المخدرات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة برج منايل، من إلقاء القبض على جماعة إجرامية تتكون من ثلاثة أشخاص.

وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 20 و35 سنة، ينحدرون من ولايتي بجاية وبومرداس بتهمة السرقة وترويج المخدرات والأقراص المهلوسة.

حيثيات القضية الأولى على إثر دوريات ليلا، مداهمة لمصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وعناصر أمن الدائرة.

ولفت انتباههم لشاحنة تسير بسرعة فائقة ليتم الإلحاق بالمشتبه فيه و توقيفه وتحويله للمصلحة.

وبعد فتح تحقيق في القضية، تبين أن الشاحنة محل سرقة.

أما القضية الثانية تم إلقاء القبض على شخصين وبحوزتهما أقراص مهلوسة وكمية من المخدرات لغرض الترويج وضبط مبلغ مالي.

كما حجز بحوزة أحد المشتبه فيهما إثر عملية التحقيق لأدوات كهرومنزلية كانت محل سرقة.

ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.