برج منايل: توقيف شخص و حجز 1500 قرص مهلوس

حجزت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببرج منايل، من حجز كمية معتبرة من الأ قراص المهلوسة كانت بصدد الترويج.

وفي هذا السياق، تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبرج منايل من توقيف شخص ثلاثيني و حجز 1500 قرص مهلوس كانت بحوزته بصدد الترويج.

حيث أراد المشتبه فيه تضليل مصالح الأمن من خلال اصطحاب عائلته على متن السيارة من أجل تسهيل عملية بيع تلك الأقراص بكل أريحية.

وفي هذا الشأن، تفطنت له مصالح الشرطة و قامت بإيقافه مع حجز مبلغ مالي قدر بـ 363.000 دج و هواتف نقالة.

كما تم في العملية توقيف شخص آخر له علاقة بالقضية، و الترويج ليتم تحويلهما للمصالح الأمنية قصد استكمال إجراءات التحقيق.

هذا و بعد التحريات و سماع المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام العدالة.

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وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مرور ببومرداس

كما لقي شخص حتفه، صبيحة اليوم الثلاثاء، في حادث انحراف سيارة بالطريق السيار في بومرداس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية لدائرة خميس الخشنة، لأجل هذا الحادث.

كما تمثل الحادث، في انحراف سيارة نفعية على مستوى طريق السيار شرق غرب الاربعطاش اتجاه الجزائر.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 28 عاما في عين المكان. كما أسفر احادث على مصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 19 سنة.

هذا وتم نقل الضحيتين، من طرف مصالح الحماية المدنية، غلى مستشفى الأخضرية.

بومرداس: توقيف شخصين قاما بسرقة هواتف ذكية و ملحقات إلكترونية

كما تمكنت عناصر أمن ولاية بومرداس من توقيف شابين بحوزتهما هواتف ذكية وملحقات الكترونية مسروقة دتخل أكياس بلاستيكية.

وفي هذا السياق أفاد بيان لأمن الولاية، أنه على إثر عمل أمني قام به عناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري الأول لبومرداس

و الذي تم من خلاله الترصد لشخصين مشبوهين في ساعات متأخرة من الليل يحملان أكياس بلاستيكية.

حيث قام أفراد الشرطة بتفتيش الشخصين، و كذا الأشياء التي كانت بحوزتهما يتعلق الأمر بشابين تتراوح أعمارهما ما بين 17 سنة و 23 سنة.

كما تم العثور على مجموعة من الهواتف النقالة من مختلف الأصناف المقدر عددها ب 73 هاتف نقال ذكي.

بالإضافة إلى لواحق منها 188 سماعة هاتف نقال سلكية و 7 لوحات إلكترونية.

إلى جانب مشحنات الهواتف الذكية منها 38 ذاكرة للتخزين و 20 مكبر الصوت.

كما تم في العملية حجز سكين (سلاح أبيض محظور)، أين قام عناصر الشرطة بتحويلهما إلى المصلحة قصد استكمال إجراءات التحقيق.

أين تم إنجاز ملف قضائي مع تقديم الطرفين المشتبه فيهما إلى العدالة.