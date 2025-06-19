برج باجي مختار.. قتيل وجريح في اصطدام سيارة بدراجة نارية بتيمياوين

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية تيمياوين، بعد ظهيرة اليوم، على الساعة 16:12، من أجل حادث مرور وقع بحي السعادة ببلدية تيمياوين ولاية برج باجي مختار تمثل في اصطدام سيارة بدراجة نارية.

وخلف الحادث وفاة شخص بعين المكان يبلغ من العمر 18 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بالبلدية ذاتها.

فيما تم تقديم الإسعافات الأولية للمرافق للضحية الذي يبلغ من العمر 16 سنة وإجلاؤه على جناح السرعة نحو العيادة المتعددة الخدمات.