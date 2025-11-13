برج بوعريريج.. حجز 560 كلغ من المواد غير الصالحة للاستهلاك 

في إطار جهودها المتواصلة لحماية المستهلك وتعزيز شروط الصحة والنظافة، نفّذ الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة العمومية ببلدية برج بوعريريج زيارة ميدانية شملت عدداً من المحلات التجارية.

وأسفرت هذه الخرجة الرقابية عن معاينة عدة تجاوزات صحية تتعلق بعرض وبيع مواد غير مطابقة للمعايير، مما استدعى حجز 560 كلغ من مختلف المواد الاستهلاكية إلى جانب مواد تجميل وتنظيف منتهية الصلاحية، وبعض السلع غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وقد تم إتلاف هذه الكمية على مستوى مركز الردم التقني، فيما شرعت المصالح المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد التجار المخالفين.