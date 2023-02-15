برج بوعريريج: قتيل وجريح في حادث إنحراف وإنقلاب شاحنة

توفي شخص إثر وأصيب أخر جروح في حادث مرور وقع اليوم على مستوى البلدي الرابط بين بلدية راس الوادي و قرية مزيطة ببرج بوعريريج.

الحادث وحسب مصادر النهار اونلاين تمثل في إنحراف وإنقلاب شاحنة لنقل البضائع بين بلدية راس الوادي و قرية مزيطة. واسفر الحادث في وفاة شخص فيما اصيب أخر بجروح متفاوتة الخطورة.

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية نقل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث فيما نقل الجريح للعلاج. بينما فتحت المصالح الامنية تحقيقا في الحادث .