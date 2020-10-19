برحال يقصف مسؤولي الإتحادية ويتهمهم “بالحقرة”

كشف البطل شبه أولمبي الجزائري محمد برحال عن سبب إعتزاله الرياضي بالرغم من تأهله إلى الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو.

وتحدث البطل العالمي الجزائري محمد برحال عن سبب إعتزاله في تصريح لقناة النهار اليوم الإثنين قائلا:

“قررت التوقف عن ممارسة رياضة ذوي الإحتياجات الخاصة بسبب ظلم الإتحادية وليس ظلم الوزارة، كنت قد تحصلت على الميدالية الذهبية وتحطيم الرقم القياسي بلندن 2017، إلا أنني لم أتحصل لا على الميدالية، ولا على المكافأة، لأنني كنت دائما أشتكي من التحضير السيء”.

وأضاف: “طالبوني بالتخلي عن مدربي الخاص، ولاكنني رفضت ذلك، ما تسبب في حرماني من التنقل إلى الإمارات وإقصائي من الألعاب التي كنت قادرا على تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية فيها”.