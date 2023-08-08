برحلتين أسبوعيا.. إطلاق خط مباشر بين الجزائر وجوهانسبرغ في 21 سبتمبر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن فتح خط مباشر جديد يربط الجزائر العاصمة بمدينة جوهانسبرغ “جنوب إفريقيا”. بمعدل رحلتين أسبوعيا، وذلك ابتداء من 21 سبتمبر المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم الشركة، أمين أندلسي في تصريح “لوأج”، أنه من المقرر أن يتم التدشين الرسمي لهذا الخط يوم 21 أوت، أي قبل شهر من الرحلة التجارية الأولى. ويبدأ سعر التذكرة ذهابا وإيابا من 67.327 دج شاملة جميع الرسوم. مشيرا إلى أن الرحلات على هذا الخط مبرمجة كل يومي أحد وخميس.

وأكد أندلسي أن “فتح هذا الخط يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية لتعزيز الشبكة الدولية للخطوط الجوية الجزائرية وتطوير مطار الجزائر المحوري (Hub d’Alger). وكذا خارطة الطريق المسطرة من قبل وزارة النقل والشركة لفتح خطوط تسمح لهذه الأخيرة بالتموقع في إفريقيا.

واعتبر المسؤول أن فتح خط “الجزائر-جوهانسبرغ هام للغاية بالنسبة للقارة الإفريقية. لاسيما وأنه يشكل ربطا مباشرا بدون توقف بين “بوابتي إفريقيا”. حيث يمكن للمسافرين القادمين من جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها. العبور عبر مطار الجزائر المحوري نحو مختلف الوجهات التي تعرضها الشركة في أوروبا، آسيا، وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وهنا أكد المتحدث، أن ذلك سيعزز مكانة مطار الجزائر بصفته محطة عبور محورية للنقل الجوي. مذكرا في هذا الإطار بتوفر الخطوط الجوية الجزائرية على برامج رحلات دولية ثري. يشمل على سبيل المثال 200 رحلة أسبوعيا نحو فرنسا.

للإشارة، يأتي فتح خط الجزائر-جوهانسبرغ بعد إطلاق، يوم 26 جويلية الفارط. خط مباشر يربط الجزائر العاصمة بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية. بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا أيام الاثنين، الأربعاء والسبت.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة تعتزم فتح خطوط أخرى نحو ليبرفيل “الغابون” “أديس أبابا (إثيوبيا). أبوجا (نيجيريا), دوالا (الكاميرون), أمستردام (هولندا). كوالالمبور (ماليزيا), هونغ كونغ (الصين), نيويورك (الولايات المتحدة), كراكاس (فنزويلا) وهافانا (كوبا).