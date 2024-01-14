برحلتين أسبوعيا.. إنطلاق أول رحلة بين الجزائر ولبنان

أعلنت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر لمستخدميها عن إنطلاق أوّل رحلة اليوم الأحد. للخط الرابط بين الجزائر العاصمة ومدينة بيروت (لبنان).

وكانت الإنطلاقة من مطار الجزائر الدولي هواري بومدين على متن الخطوط الجوية الجزائرية. حيث سيكون هذا الخط بمعدل رحلتين في الأسبوع “الأحد والخميس”.

كما يندرج هذا الخط في إطار توسيع الشبكة الجوية من وإلى الجزائر. والذي يجعل منها منطقة عبور رابطة بين القارة الإفريقية وباقي القارات.