برد.. أمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة في هذه الولايات غدا

ستشهد الولايات الشرقية والجنوبية الشرقية دخول منخفض جوي قوي محمّل بأمطار غزيرة وثلوج على المناطق الداخلية الشرقية يومي الجمعة والسبت.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبين قدوم منخفض جوي قوي من الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية يخص ولايات الوادي، تقرت، المغير، ورقلة. ثم يلتحق بالمناطق الشرقية الداخلية على غرار عين البيضاء، خنشلة، تبسة، مع ثلوج كثيفة على مرتفعات تبسة وخنشلة. ليلتحق بعدها إلى المناطق الساحلية جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

بينما الأجواء على الولايات الغربية والوسطى تبقى غائمة ببعض السحب الكثيفة التي تعطي أمطار متفرقة يوم السبت.

درجات الحرارة ستبقى جد باردة خاصة الدنيا خلال الليل و الصبيحة، لتتراوح من -5 إلى 0 درجة على المناطق الداخلية ومن 3 إلى 7 درجات على المناطق الساحلية ومن 1 إلى 15 درجة بالجنوب. في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين 7 الى 16 درجة على المناطق الشمالية ومن 20 إلى 30 درجة بالجنوب.