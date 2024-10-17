برد.. أمطار رعدية جد غزيرة على 22 ولاية مساء اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية بداية من مساء اليوم الخميس.

وحذرت في تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر خاص بتساقط أمطار رعدية اليوم على ولايات الجزائر، سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، تمنراست، أم البواقي. بالإضافة كذلك إلى تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، المدية، الطارف، بومرداس، البويرة والبليدة.

وستتساقط الأمطار بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم إلى غاية التاسعة ليلا.