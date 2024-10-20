برد.. أمطار رعدية غزيرة على 18 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية والجنوبية للوطن اليوم الأحد.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح حذّرت من تساقط أمطار جد غزيرة على ولايات سوق اهراس ، بجاية، سكيكدة، عنابة، قالمة، جيجل والطارف. حيث تتعدى كمية الأمطار 50 ملم إلى غاية الثالثة بعد زوال اليوم.

كما حذّرت في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم. إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً. على ولايات سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي ،باتنة، خنشلة، تبسة.

وفي تنبيه آخر تتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة السادسة من مساء اليوم إلى غاية فجر يوم غد الإثنين على ولايات ورقلة، إليزي، جانت، تمنراست.