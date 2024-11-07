برد.. أمطار غزيرة بداية من مساء اليوم على 20 ولاية

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الوسطى والشرقية اليوم الخميس.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة بداية من الثالثة بعد الزوال اليوم على ولايات سوق اهراس، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف. الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، المدية، بسكرة، البويرة، اولاد جلال.

كما أشارت ذات المصالح، في التنبيه إلى أن تساقط الأمطار سيكون بداية الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.