برد شديد.. أمطار وثلوج بداية من الجمعة على هذه الولايات

ستتغير الوضعية الجوية على المناطق الشمالية للوطن بداية من يوم الجمعة. بسبب قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بهواء بارد وكذا أمطار وثلوج على المرتفعات الداخلية. الأمر الذي يؤدي إلى تراجع في درجات الحرارة القصوى.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإن الأجواء ستبقى مستقرة وصافية على الولايات الشمالية للوطن إلى غاية يوم الخميس. مع درجات حرارة مرتفعة عن معدلها الفصلي تتراوح مابين 20 و 28 درجة خلال الظهيرة. ومابين 2 إلى 10 درجات خلال الصبيحة والليل.

وتشير ذات النماذج الرقيمية للرصد الجوي، إلى أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من يوم الجمعة القادم. بسبب دخول منخفض للضغط الجوي مع اضطراب نشيط الفعالية قادم من غرب أوروبا محمل بهواء بارد مع أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.

وسيدخل الإضطراب الجوي من الولايات الغربية للوطن يوم الجمعة لينتقل تدريجيا إلى الولايات الوسطى والشرقية بداية من مساء الجمعة. وسيستمر هذا الإضطراب والأجواء الشتوية إلى غاية يوم الإثنين لتعود الأجواء إلى الصفاء يوم الثلاثاء.