برد شديد.. أمطار وصقيع بهذه الولايات اليوم

ستعرف الولايات الشمالية للوطن أجواء من مغشاة إلى غائمة وباردة مع بعض الزخات المطرية التي تكون معتبرة بالولايات الشرقية.

وستشهد المناطق الشمالية للوطن، اليوم الأربعاء، طقسا غائما. مع بعض الأمطار خلال الصبيحة وتشكلا للصقيع بالمناطق لتتحسن الأجواء تدريجيا بداية من الظهيرة.

كما ستعرف المرتفعات الداخلية التي يزيد علوّها عن 1200 متر، تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 10 و13 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 4 و10 درجات بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأربعاء، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 11 و27 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.

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