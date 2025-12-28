برد شديد وأمطار غزيرة غدا الاثنين

حذرت مصالح الأرصاد الجوية ، اليوم الأحد، من انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة وتساقط أمطار رعدية غزيرة. وهذا غدا الاثنين على العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من بومرداس. الجزائر العاصمة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، تلمسان، سعيدة، البيض، النعامة.

ومن المرتقب تسجيل انخفاض في درجات الحرارة في كل من باتنة، سطيف، برج بوعريريج، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة.

