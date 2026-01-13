برد قارس.. أمطار غزيرة وثلوج جد كثيفة بداية من السبت!

ستتغير الوضعية الجوية على المناطق الشمالية للوطن بداية من يوم السبت المقبل، بسبب دخول منخفض للضغط الجوي محمّل بهواء بارد مع أمطار غزيرة وثلوج جد كثيفة على المرتفعات الداخلية.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى أن الأجواء ستكون مستقرة وصافية إلى غاية يوم الجمعة، مع بعض الأمطار التي تكون أحيانا معتبرة على الولايات الغربية والجنوب الغربي غدا الأربعاء.

وأضافت ذات النماذج، أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من يوم السبت، حيث ستكون الأجواء ممطرة وباردة بداية بالمناطق الغربية بسبب دخول منخفض للضغط الجوي قوي محمّل بهواء بارد وأمطار وثلوج على مرتفعات متدنية. لتلتحق خلال الظهيرة بالمناطق الوسطى والشرقية. كما أن الأمطار والثلوج ستستمر في التساقط طيلة الأسبوع.

درجات الحرارة ستبقى جد منخفضة وباردة، خاصة خلال الصبيحة والليل على المناطق الداخلية لتتراوح مابين -4 الى 2 درجات على المناطق الداخلية. ومن 4 الى 7 درجات على المناطق الساحلية ومن 3 الى 10 بالجنوب. في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح من 14 الى 20 درجة على المناطق الساحلية ومن 12 الى 15 درجة على المناطق الداخلية.