برد قارس.. ثلوج وأمطار غزيرة بهذه المناطق غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقطا للأمطار والثلوج وبرد شديد بالمناطق الداخلية للوطن.

وحسب المصالح ذاتها، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، تساقطا للأمطار، بالمناطق الشرقية والوسطى. وطقس غائم جزئيا بالمناطق الغربية، وطقس بارد بالمناطق الداخلية.

كما ستعرف المرتفعات الشرقية والوسطى التي يزيد علوّها عن 1400 متر، تساقطا للثلوج.

وستتراوح درجات الحرارة القصوى، بين 11 و15 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 3 و12 درجات بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا، طقسا مشمسا، وستتراوح درجات الحرارة بين 12 و26 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.