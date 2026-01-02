برد قارص.. أمطار غزيرة وثلوج جد كثيفة بداية من الإثنين بهذه الولايات!

ستتغير الوضعية الجوية على المناطق الشمالية للوطن بداية من يوم الأحد. بسبب قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بهواء قطبي بارد وأمطار غزيرة وثلوج جد كثيفة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تشير إلى أن الأجواء ستكون من صافية إلى مغشاة يوم غد السبت مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة القصوى على المناطق الشمالية. مع رياح قوية على بعض الولايات الغربية وشمال الصحراء. لتتغير الأجواء تدريجيا بداية من الأحد وتصبح من مغشاة إلى غائمة بعد دخول المنخفض الجوي، مع تساقط أمطار متفرقة على المناطق الشمالية للوطن.

وحسب ذات النماذج، فإن الأجواء ستصبح باردة وممطرة بداية من صبيحة الإثنين بعد توغل المنخفض الجوي المحمّل بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى تراجع ملحوظ في درجات الحرارة. حيث ستكون الأمطار جد غزيرة يومي الإثنين والثلاثاء تتراوح كميتها بين 50 و70 ملم محليا. مع تساقط كثيف للثلوج أين يتعدى 20 سنتمر على المرتفعات الداخلية التي يزيد علوها عن 1000 متر.

درجات الحرارة الدنيا ستبقى منخفضة لتتراوح من -2 إلى 7 درجات خلال الليل والصبيحة على المناطق الشمالية. في حين درجات الحرارة القصوى ستتراوح مابين 0 إلى 15 درجة على المناطق الشمالية للوطن.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور