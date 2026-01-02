برسالة مؤثرة.. بانغورا يعتذر للجماهير بعد لقطته غير الأخلاقية !

قدّم مهاجم مولودية الجزائر ساليو بانغورا اعتذاره للجمهور الرياضي وخصوصًا لجمهور مولودية الجزائر وشبيبة القبائل بعد اللقطة غير الأخلاقية التي قام بها خلال مباراة الفريقين بملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد، والتي أجبرته على الخروج بالبطاقة الحمراء.

ونشر بانغورا اعتذاره عبر “ستوري” على صفحته الرسمية على إنستغرام بعد ساعات من معاقبته، قائلاً: “اقدم اعتذاري الشديد بخصوص التصرف الذي بدر مني خلال مباراة اليوم أمام شبيبة القبائل”.

وأضاف مهاجم مولودية الجزائر: “وبهذه المناسبة، أتقدم بأصدق عبارات الاعتذار لجماهير الفريق الخصم، ولعامة المشاهدين، ولزملائي في الفريق، وإلى إدارة نادي المولودية وأنصارنا الأوفياء، وكذا لعائلتي”.

وأردف بانغورا: “إن تربيتي الأخلاقية، وتاريخ ومكانة ناديّ العريق، لا يبرران أبداً مثل هذا التصرف، خاصة وأنه لا توجد أي ظروف يمكنها أن تبرر السلوك الذي انتهجته”.

كما ختم قائلاً: “إدراكًا مني بأن الخطأ سمة بشرية، فإنني أتحمل مسؤوليتي كاملة، وأجدد بكل تواضع ومسؤولية اعتذاري لكل الأشخاص المعنيين”.