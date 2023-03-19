برشلونة تحسم “الكلاسيكو” المثير أمام ريال مدريد

تمكّن فريق برشلونة من حسم الكلاسيكو المثير اليوم الاحد، أمام فريق ريال مدريد بنتيجة إثنين مقابل واحد.

وأمضى الهدف الأولى لصالح البرصا سيرجيو روبيرتو وفرانك كيسي، في حين سجّل أرواخو هدفا في مرماه.

وجرت المباراة ضمن الجولة 26 من عمر الليغا بملعب “كامب نو”. التي قد تكون لها الفضل في فوز برشلونة بنسبة كبيرة بالبطولة الاسبانية.

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