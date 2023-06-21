برشلونة تحسم صفقة غوندوغان

كشفت صحيفة “موندو ديبوتريفو”، اليوم الأربعاء، عن حسم نادي برشلونة صفقة التعاقد مع متوسط الميدان الألماني إلكاي غوندوغان.

وقالت آن غوندوغان أمضى على عقده مع ناديه الجديد لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.

وكان غوندوغان قد قدم موسما استثنائيا في مانشستر سيتي كقائد، وهو الذي حمل لقب رابطة ابطال أوروبا، إلى جانب لقب البطولة الإنجليزية وكأس إنجلترا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti