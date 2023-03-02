برشلونة تطيح بـ “الملكي” و تقطع نصف تأشيرة التأهل

تمكن فريق برشلونة من الفوز على الغريم ريال مدريد بهدف ميليتاو في مرماه في الدقيقة 26 من المباراة المثيرة.

و عرفت المواجهة التي جرت بملعب سانتياغو بيرنابيو منح الحكم الرئيسي 7 بطاقات صفراء كاملة، إلى جانب إلغاء الحكم هدف المهاجم كريم بن زيمة.

كما قطع فريق البرصا نصف تأشيرة التأهل في منافسة كأس إسبانيا قبل تنشيط مباراة العودة التي ستجري بـ “كامب نو”.

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