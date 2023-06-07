برشلونة تكشف أسباب فشل التعاقد مع ميسي

كشفت إدارة برشلونة في بيان لها اليوم الأربعاء عن الأسباب الحقيقة وراء فشلها في التعاقد مجدّدا مع نجم الفريق السابق ليونيل ميسي.

وقالت إدارة الرئيس لابورتا، ان ميسي أراد اللعب في بطولة أقل ضغطا من البطولة الاسبانية رغم محبته الكبيرة لجماهير البرصا.

كما أضافت أنها تلقت مراسلة من قبل وكيل أعماله وهو والده “خورخي ميسي” الذي اخبرهم بأن ميسي قرّر التنقل إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وقالت إدارة البلاوغرانا كذلك، أنها تحت رم قرار ميسي باللعب خارج أسوار البرصا.

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