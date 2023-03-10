برشلونة في قفص الاتهام بـ رشوة” مسؤول التحكيم في اسبانيا

اتهم القضاء الاسباني نادي برشلونة و اثنين من الرؤساء السابقين روسيل وبارتوميو بالفساد في قضية التحكيم.

وقالت جريدة “ليكيب” الفرنسية، اليوم الجمعة، أن العدالة الاسبانية اتهمت الرئيسين، إلى جانب الحكم خوسيه نيغريرا بارتكاب جنحة الفساد و خيانة الأمانة،في قضية مشبوهة.

كما أكّدت أن محكمة برشلونة أعلنت عن مدفوعات من النادي الكاتالوني لنائب رئيس التحكيم سابقا.

وأوضحت بأن المسؤولين السابقين عن النادي الاسباني، في فترة 2001 و2018 قد دفعاحوالي 6.6 مليون أورو للحكم المذكور، عبر شركة دانزيل لضمان تحكيم محايد.

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