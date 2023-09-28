برشلونة مُتهم بدفع الرشاوي للحكام!

وجهت العدالة الإسبانية، اليوم الخميس، تهم الفساد التحكيمي ضد نادي برشلونة في إطار مايسمى بقضية الحكم نيغريرا.

وحسب ماكشفته صحيفة “موندو ديبورتيفو” عبر موقعها الرسمي، فإن العدالة الإسبانية وجهت تهم للنادي الكتالوني بتقديم رشاوي بـ7 ملايين أورو لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق خوسيه ماريا نيغريرا.

وأضاف المصدر، أن ممثلي برشلونة من المنتظر أن يقفوا أمام المحكمة نظرا لخطورة التهمة لكونها جريمة جنائية.

بعد إستخلاص كل الدلائل التي تُدين مسؤولي النادي السابقين بارتوميو وروسيل بدفع الرشاوي للحكم نيغريرا.

كما أكد ذات المصدر، أن القضاء الإسباني سيسلط عقوبات قاسية على نادي برشلونة بغض النظر عن الأشخاص المتورطين في القضية.