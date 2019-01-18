برشلونة مُهدد بالإقصاء من كأس الملك !

بات نادي “برشلونة” مهددا بالإقصاء من منافسة كأس الملك بالرغم من فوزه على “ليفانتي” في مباراة العودة وتأهله للدور المقبل.

وسلطت صحيفة “ماركا” الضوء على لاعب برشلونة الشاب “شومي” الذي شارك في مباراة الذهاب ضد “ليفانتي”.

فاللاعب كان يمتلك 5 بطاقات صفراء مع نادي برشلونة “ب” وكان من المقرر استنفاذ معاقبته قبل المشاركة في لقاء الكأس.

غير أن إدارة برشلونة أكدت أنها لم تقترف أي خطأ بخصوص هذه القضية التي تصنع الحدث في الساعات الأخيرة.

وقد عنونت صحيفة “ماركا” في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة: “برشلونة متأهل.. لحد الآن”

في حين أكدت صحيفة “آس” أن النادي الكتالوني مهدد بالإقصاء بسبب مشاركة اللاعب المعاقب “شومي”.

ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الإسباني والرابطة في الساعات المقبلة من أجل إصدار القرار النهائي لهذه القضية.

حيث ستجرى قرعة الدور الربع نهائي من منافسة كأس الملك عشية اليوم الجمعة وقد تسفر عن مواجهات مثيرة.