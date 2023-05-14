برشلونة يتوّج بطلا للدوري الإسباني قبل 4 جولات من الختام

حسم فريق برشلونة تتويجه بلقب البطولة الإسبانية بعد الفوز بداربي كاتالونيا ضد إسبانيول برباعية كاملة مقابل اثنين.

وتوّج برشلونة بطلا لـ “الليغا” بعد نهاية الموسم بـ 4 جولات كاملة. بعد توسيع الفارق إلى 17 نقطة كاملة بينه وبين الوصيف ريال مدريد.

واحتفل القائد بوسكيتش ورفقائه باللقب بعد طول غياب منذ 2019. ومنذ رحيل الايقونة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

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