برشلونة يستضيف غريمه ريال مدريد في قمة الدوري الإسباني

يستضيف نادي برشلونة، سهرة اليوم الأحد، غريمه التقليدي ريال مدريد، بملعب “كامب نو”، في قمة الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ويسعى نادي برشلونة متصدر الترتيب، للفوز بهذه المباراة، لقطع شوط كبير نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم.

كما يطمح الوصيف، ريال مدريد، للإطاحة بمضيفه، من أجل تقليص الفارق، وانعاش حظوظه في المنافسة على اللقب.

يذكر أن نادي برشلونة يتصدر ترتيب الليغا برصيد 65 نقطة، وبفارق تسعة نقاط عن الوصيف ريال مدريد.