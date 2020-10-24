برشلونة يستقبل الريال في أول كلاسيكو في زمن الكوفيد

يحتضن ملعب الكامب نو بـ برشلونة ظهيرة اليوم السبت مباراة الجولة السابعة من الدوري الإسباني أمام الغريم التقليدي ريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة، بعد هزيمة مفاجئة على يد قادش بهدف نظيف في الجولة الماضية بالليغا، ثم الخسارة بثلاثة أهداف لهدفين أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.

وفي الجهة المقابلة، يرغب الهولندي رونالد كومان الذي يخوض أول كلاسيكو له كمدير فني لبرشلونة، في تحقيق نتيجة الفوز وفرض سيطرته على المباراة.

وسيقوم كومان بالدفع بخط هجومي ناري، حيث سيلعب بثلاثي هجومي مكون من أنطوان غريزمان وأنسو فاتي وليونيل ميسي، ويأتي خلفهم البرازيلي فيليب كوتينيو كصانع ألعاب.