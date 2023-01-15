برشلونة يسحق الريال ويُحقق السوبر الإسباني

تُوج سهرة اليوم الأحد فريق برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه ريال مدريد.

وانتهت المواجهة النهائية التي جرت باستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض بثلاثية كاملة لهدف وحيد.

وسجل ثلاثية البارصا كل من، غافي، روبرت ليفاندوفسكي وبيدري في الدقائق، الـ33 والـ45 والـ69.

بينما وقع صاحب الكرة الذهبية، كريم بن زيمة، الهدف الوحيد للفريق الملكي في الدقيقة الـ90+3.

ويُعتبر هذا التتويج الأول للمُدرب، تشافي، مع البلوغرانا في حين خسر الريال أول تحدي هذا الموسم.