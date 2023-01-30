برشلونة يصطدم بريال مدريد في نصف نهائي كأس الملك

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك اسبانيا، عن مواجهتين في القمة، تعد كل منهما بالكثير من الإثارة والحماس.

وحسب ما أسفرت عنه قرعة هذا الدور من كأس الملك، سيواجه نادي برشلونة، غريمه التقليدي ريال مدريد.

كما يسنشط المباراة الثانية من هذا الدور لمنافسة كأس ملك اسبانيا، فريق أوساسيونا، في مواجهة أتلتيك بليلباو.

وستلعب مباريات هذا الدور بنظام الدهاب والإياب، حيث يستظيف الريال، برسلونة في الذهاب، فيما يحل بليلباو ضيفا على أوساسونا.