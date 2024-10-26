برشلونة يكتسح ريال مدريد في “الكلاسيكو” ويوسع الفارق في صدارة “الليغا”

تمكن نادي برشلونة، اليوم السبت، من الفوز أمام ريال مدريد في مواجهة “الكلاسيكو” برباعية نظيفة، في إطار مواجهة الجولة الحادية عشر من “الليغا” الإسبانية.

وعرفت المواجهة التي إحتضنها ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، إفتتاح المهاجم، روبرت ليفاندوفسكي، مجال التهديف لصالح فريقه، في مناسبتين وفي ظرف دقيقتين 54 و 56 من الشوط الثاني.

وبقيت النتيجة على حالها تشير لتقدم الزوار، بهدفين دون رد، حتى الدقيقة 77 من الشوط الثاني، ليضيف الجناح، لامين يامال، الهدف الثالث لصالح النادي الكاتالوني. بعدها بحوالي سبعة دقائق وبالضبط في الدقيقة 84 من الشوط الثاني، تمكن البرازيلي، رافينيا، من إضافة الهدف الرابع لبرشلونة، وبطريقة رائعة بعد أن إنفرد بالحارس، لونين، ورفع الكرة فوق رأسه.

للإشارة، وسع برشلونة بهذا الفوز، الفارق، عبر ملاحقه ريال مدريد، إلى ستة نقاط، حيث يمتلك رفقاء المهاجم ليفاندوفسكي، في رصيدهم 30 نقطة في صدارة ترتيب الليغا، بعشرة إنتصارات وخسارة واحدة. ثم يليه ريال مدريد، ثانيا، برصيد 24 نقطة، بسبع إنتصارات و ثلاث تعادلات وخسارة، بعد مرور 11 جولة.