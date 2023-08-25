برشلونة يمدد عقد شتيغن إلى غاية جوان 2028

أعلنت إدارة نادي برشلونة، اليوم الجمعة، عن تمديد عقد الحارس الألماني مارك تير شتيغن إلى غاية جوان 2028.

وقالت إدارة النادي الإسباني أن العقد تضمن شرط جزائي بقيمة 500 مليون أورو.

كما فضّل الحارس الألماني تجديد مع فريق “البلاوغرانا” بعدما فضل الاستقرار مع النادي الذي وصل اليه في ماي 2014.

وقدم شتيغن في وقت سابق، إلى برشلونة من نادي بورسيا مونشنغلادباخ، حيث شارك في 379 مباراة رسمية.

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