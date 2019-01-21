“برشلونة” يُفاجىء الجميع بصفقة غير مُتوقعة!

يتجه نادي “برشلونة” للتوقيع على صفقة غير مُنتظرة بالمرة، في الساعات القليلة القادمة، من خلال إستقدام الغاني “كيفين برينس بواتينغ”.

وفجرت جريدة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية قُنبلة غير مُتوقعة، عندما أكدت بأن “البارصا” في مُفاوضات مُتقدمة مع اللاعب مُتعدد المناصب.

يُشار بأن صاحب الـ31 عاما ينشط مع “ساسولو”، ولم يكن أحد يتوقع أن ينتقل هذا الشتاء لعملاق مثل مُتصدر “الليغا”.

يُذكر بأن “البرينس” فقد بريقه في السنوات الماضية، بعدما وصل للقمة قبلها وحمل ألوان لمرتين “إسي ميلان” بين “2010-2013″ و”2016”.