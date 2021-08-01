برشم يهدي ثاني ميدالية ذهبية لقطر في أولمبياد طوكيو

نجح معتز عيسى برشم اليوم الأحد، في إهداء ميدالية ذهبية أخرى لقطر، في منافسة الوثب العالي، بأولمبياد 2020 الجارية بطوكيو.

ودخل القطري معتز برشم في منافسة حادة، مع نظيره الإيطالي جينماركو، أين عجز الثنائي عن تخطي حاجز 2.37 متر.

وبعد مشاورات مع الحكم، وافق القطري برشم، على تقاسم الميدالية الذهبية مع نظيره الإيطالي، في موقف أثار دهشة هذا الأخير.

وسبق لمعتز برشم، التتويح ببرونزية أولمبياد 2012، تلتها فضية أولمبياد 2016، قبل أن يحرز الذهب في الألعاب الأولمبية الجارية.

يذكر أن هذه ثاني ميدالية ذهبية تحصدها قطر من أولمبياد طوكيو، بعد ذهبية التي نالها الرباع فارس حسونة في رفع الأثقال.